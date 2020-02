"Przysięga" odcinek 117. Reyhan zdemaskuje Cemre? Tajemniczy gość w domu Kemala. Kim jest? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przez Cemre Reyhan wciąż jest traktowana przez Sunę i Emira jak persona non grata. W 117. odcinku serialu "Przysięga" dziewczyna wie już, że musi zdemaskować Cemre, która ciągle jej szkodzi. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 117. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 117. w środę, 26.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) wciąż czeka, aż Emir (Gökberk Demirci) przeczyta list, który do niego wysłała. Po Sunę (Sıla Türkoğlu) przybyli pielęgniarze z kliniki psychiatrycznej mówiąc, że działają na zlecenie Reyhan (Özge Yağız). Tak naprawdę zadzwoniła po nich Cemre (Ceyda Olguner).

W 117. odcinku "Przysięga" Między Reyahn i Emirem ponownie dochodzi do kłótni. Cemre postanawia raz na zawsze pozbyć się Reyhan. Podając się za nią dzwoni do szpitala psychiatrycznego. W tym czasie Suna rozmawia z bratem i po raz kolejny prosi go, aby wyrzucił Reyhan z domu. Mówi mu to, czego dowiedziała się od Cemre. Później Reyhan mówi Emirowi, że warto zainteresować się tym, czy leki, które przyjmuje Suna, faktycznie jej pomagają. Z korytarza dobiegają krzyki siostry Emira. Okazuje się, że pielęgniarze z kliniki psychiatrycznej próbują wyprowadzić Sunę z domu. Emir dowiaduje się, że przybyli na polecenie Reyhan.

Cemre chce się zbliżyć do Emira, ale wciąż jej ktoś przeszkadza. Proponuje, że pojedzie z nim do szpitala na badania. Widzi ich jednak Suna i wpada w panikę. Prosi, aby Cemre jej nie zostawiała. W tym momencie Hikmet (Berkant Müftüler) proponuje, aby z Emirem pojechała Reyhan. Cemre zastaje w rezydencji... Cavidan!

