"Przysięga" odcinek 119. Reyhan dowiaduje się, jakie leki przyjmuje Suna. Między nią a Cemre dochodzi do bójki! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan postanowiła sprawdzić, czy leki, które przyjmuje Suna są dla niej odpowiednie. W 119. odcinku serialu "Przysięga" dowie się, że Cemre nie ma dobrych intencji! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 119. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 119. w piątek, 28.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Od czasu, gdy Reyhan (Özge Yağız) wyprowadziła się z domu Tarhunów, to Cemre (Ceyda Olguner) zajmuje się Suną (Sıla Türkoğlu). Reyhan podejrzewa jednak, że jej intencje nie są dobre, a siostra Emira (Gökberk Demirci) nie przyjmuje tych leków, które powinna.

W 119. odcinku "Przysięga" Cavidan (Gül Arcan) nie rozumie, dlaczego Emir wciąż nie przeczytał listu od niej. Podejrzewa, że Cemre robi wszystko, żeby syn stracił z nią kontakt. Dzwoni do niej i zapowiada, że zapłaci za wszystko, co jej zrobiła. Reyhan sprawdza w aptece, jakie leki przyjmuje Suna. Uważa, że Cemre podrzuca Sunie psychotropy, dlatego dziewczyna ma halucynacje i czuje się coraz gorzej.

Narin (Yagmur Shahbazova) szykuje się do wyjazdu. Postanawia jednak zadzwonić do Reyhan, a ta prosi ją, aby się spotkały. Opowiada jej o tym, co odkryła w związku z lekami Suny. Tymczasem, Kemal (Can Verel) odsłuchuje wiadomość, w której Narin żegna się z nim. Do jego domu przychodzi urzędniczka z opieki społecznej. Kiedy pyta o żonę Kemala, pojawia się Narin. Cemre postanawia zwiększyć dawkę leków, ale Reyhan jej na to nie pozwala. Wzburzona Cemre wyrzuca leki do zlewu oznajmiając, że Reyhan nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie swoich oskarżeń. Dochodzi do bójki!

