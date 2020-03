"Przysięga" odcinek 121. Cemre stawia na swoim, a Reyhan czyta list od Cavidan! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan oskarżyła Cemre o to, że truje lekami Sunę. Nikt jej nie wierzy, Suna poddała się więc badaniom. W 121. odcinku serialu "Przysięga" wyniki szokują, ale tylko... Reyhan. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 121. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 121. we wtorek, 3.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) postanowiła zdemaskować Cemre (Ceyda Olguner) i powiedziała wszystkim, że podaje Sunie (Sıla Türkoğlu) psychotropy, które źle wpływają na siostrę Emira (Gökberk Demirci). Suna zgodziła się na badanie krwi, aby oczyścić Cemre z zarzutów.

Cemre oskarża Reyhan o pobicie! Emir interweniuje! Zobacz więcej

W 121. odcinku "Przysięga" ciepły gest Emira daje Reyhan nadzieję. Kemal (Can Verel) jest zaniepokojony zachowaniem Narin (Yagmur Shahbazova), postanawia ją śledzić. Emir otrzymuje wyniki badań Suny, które uspokajają wszystkich prócz Reyhan. Dziewczyna nie może uwierzyć w to, że badania niczego nie wykazały. Wszystko dzięki koleżance Cemre, która zaszantażowana zgodziła się podmienić próbki.

Emir otwiera list, który napisała do niego Cadivan (Gül Arcan). Pojawia się jednak Cemre i uniemożliwia mu przeczytanie go. Później przez przypadek list znajduje i czyta ktoś inny... To Reyhan! Wstrząśnięta chce o wszystkim powiedzieć Emirowi, ale zdaje sobie sprawę z tego, że on jej nie uwierzy. Dowiaduje się więc, kto jest nadawcą listu i prosi Melike (Esra Demir Çoban) o adres Cavidan.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej