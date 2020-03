"Przysięga" odcinek 122. Reyhan odwiedza Cavidan i prosi o pomoc. Matka Emira ostrzega Cemre! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan przeczytała list, który Cavidan napisała do Emira. Wie już, że Cemre jest winna wszystkim jej problemom. W 122. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan odwiedzi teściową. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 122. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 122. w środę, 4.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Wyniki badań Suny (Sıla Türkoğlu) nie potwierdziły oskarżeń Reyhan (Özge Yağız) wobec Cemre (Ceyda Olguner). Przez przypadek Reyhan znalazła list, który Cavidan (Gül Arcan) napisała do Emira (Gökberk Demirci). Postanowiła ją odnaleźć.

W 122. odcinku "Przysięga" Reyhan odwiedza Cavidan i prosi ją o pomoc. Mówi jej, że przez Cemre najbardziej cierpi Suna. Cavidan chce, aby Reyhan przekonała Emira, żeby się z nią spotkał. Kemal (Can Verel) zdaje sobie sprawę, że Narin (Yagmur Shahbazova) go okłamuje. Próbuje coś od niej wyciągnąć. Cemre opowiada przyjaciółce jak udało jej się przechytrzyć Reyhan. Incir wraca do pokoju Reyhan.

Talaz szuka okazji, by zabić Kemala. Cavidan dzwoni do Cemre. Zapowiada jej, że "klepsydra została odwrócona" i już wkrótce przekona się, jak wygląda jej zemsta. Cemre zaczyna się niepokoić. Przypomina sobie list, który widziała u Emira i jak najszybciej chce go przeczytać. Biegnie do pokoju Emira i szuka listu, a kiedy spotyka Reyhan, ta daje jej do zrozumienia, że jej radość nie potrwa długo. Talaz próbuje zmusić Taciego, by znowu dla niego pracował. Cavidan zjawia się w rezydencji Tarhunów.

