"Przysięga" odcinek 123. Cavidan ponownie spiskuje z Cemre! Emir nie chce rozmawiać z matką. Co zrobi Reyhan? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan odwiedziła Cavidan i poprosiła, aby pomogła jej zwalczyć Cemre. W 123. odcinku serialu "Przysięga" matka Emira zjawia się w rezydencji. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 123. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 123. w czwartek, 5.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) postanawia porozmawiać z Emirem (Gökberk Demirci). Reyhan (Özge Yağız) ma nadzieję, że mąż dowie się o wszystkich złych rzeczach, które zrobiła Cemre (Ceyda Olguner).

W 123. odcinku "Przysięga" w rezydencji Tarhunów pojawia się Cavidan. Reyhan prosi Emira, by dał szansę matce. On jednak wciąż jest na nią wściekły. Kemal (Can Verel) próbuje rozszyfrować zamiary Narin (Yagmur Shahbazova). Cavidan postanawia odzyskać zaufanie syna, ale nie zdradza mu prawdy o Cemre. Reyhan jest rozczarowania postawą teściowej.

Okazuje się, że wcześniej Cemre przywiozła do Cavidan Sunę (Sıla Türkoğlu). Kobiety znowu się w zmowie. Tajemniczy list zaginął. Cavidan mówi Reyhan, że to nie ona napisała owy list. Cemre przypomina żonie Emira, że nie powinna z nią zadzierać. Zrezygnowana Reyhan postanawia się wycofać. Informuje o tym męża. Kemal podejrzewa, że Narin będzie próbowała wymknąć się w nocy z domu.

