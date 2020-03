"Przysięga" odcinek 125. Cemre dowiaduje się, gdzie są Reyhan i Emir. Narin zdąży ostrzec Kemala? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Dzięki Zaferowi, Reyha i Emir spotkali się w górskiej chatce. W 125. odcinku serialu "Przysięga" o wszystkim dowie się Cemre! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 125. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 125. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) załamała się po tym, jak Cavidan (Gül Arcan) nie powiedziała Emirowi (Gökberk Demirci) o tym, co zrobiła Cemre (Ceyda Olguner). Na dodatek, wykorzystując Sunę (Sıla Türkoğlu), Cemre znowu wkupiła się w łaski matki Emira.

W 125. odcinku "Przysięga" Emir chce wrócić do domu, ale nie zatrzymuje żadnego samochodu. Idzie więc na ryby, a Reyhan urządza piknik w tym miejscu. Prosi go, aby nie zabijał złowionych ryb. Narin (Yagmur Shahbazova) zauważa dziwne zachowanie Taci'ego. Cemre przysłuchuje się rozmowie zaniepokojonej Suny z Zaferem i dzięki temu dowiaduje się, dokąd pojechał Emir. Dzwoni do niej Cavidan, którą informuje o tym, że Hikmet (Berkant Müftüler) wziął jej adres od Melike (Esra Demir Çoban).

Reyhan szuka porozumienia z mężem. Cały czas namawia go na szczerą rozmowę. Narin z Kemalem (Can Verel) przyjeżdżają na obiad do Hikmeta. Suna spotyka przed domem Taci'ego. Jest zaskoczona, że jest szoferem jej wujka. Narin próbuje ostrzec Kemala przed niebezpieczeństwem.

