"Przysięga" odcinek 127. Hikmet pojawia się u Cavidan. Reyhan wyznaje Emirowi miłość! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan i Emir wciąż są razem. Cemre nie udało się zrobić im krzywdy. W 127. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan w końcu wyzna Emirowi miłość! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 127. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 127. w środę, 11.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cemre (Ceyda Olguner) dowiedziała się, gdzie są Reyhan (Özge Yağız) i Emir (Gökberk Demirci), pojechała tam i podpaliła domek, w którym spali! Na szczęście Emirowi udało się ugasić pożar zanim doszło do tragedii.

W 127. odcinku "Przysięga" Cavidan (Gül Arcan) czeka na wizytę Hikmeta (Berkant Müftüler), ale zamiast niego zjawia się sąsiad i prosi o wsparcie. Jest śmiertelnie chory i boi się o piątkę swoich dzieci. Kemal (Can Verel) próbuje naprawić relacje z Nigar (Yagmur Shahbazova). Roztrzęsiona Cemre denerwuje się na myśl o tym, co zrobiła. Dzwoni do Emira, a jego telefon odbiera... Reyhan!

Emir załatwia samochód i chce wracać do domu. Reyhan wpada na pomysł jak zatrzymać męża. Auto nie odpala, Reyhan dopina swego, a Emir odgaduje, że dziewczyna dosypała cukru do benzyny. Hikmet zjawia się u Cavidan. Mówi jej, że nikt nie chce jej powrotu, a Reyhan zajęła jej miejsce w rezydencji. To sprawia, że nienawiść Cavidan do Reyhan zwiększa się jeszcze bardziej. Narin przyznaje się Kemalowi, że chce znaleźć pracę. Wszyscy są zaskoczeni wizytą Oyi - siostry Kemala. Podczas kłótni i wywlekaniu spraw z przeszłości, Reyhan wyznaje Emirowi miłość.

