"Przysięga" odcinek 128. Zafer namawia Emira, aby wybaczył Reyhan. Cavidan postanawia pozbyć się synowej! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan wyznała swoje uczucia Emirowi, ale on wciąż jest nieprzejednany. W 128. odcinku serialu "Przysięga" nawet Zafer będzie go namawiał, aby wybaczył żonie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 128. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 128. w czwartek, 12.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cemre (Ceyda Olguner) podpaliła domek, w którym noc spędzali Reyhan (Özge Yagiz) i Emir (Gökberk Demirci). Nic im się jednak nie stało, a nazajutrz Reyhan wyznała miłość Emirowi. Z kolei Cavidan (Gül Arcan) usłyszała od Hikmeta (Berkant Müftüler), że Reyhan zajęła jej miejsce.

Hikmet pojawia się u Cavidan. Reyhan wyznaje Emirowi miłość!Zobacz więcej

W 128. odcinku "Przysięga" Zafer odwozi Emira i Reyhan do rezydencji. Kemal (Can Verel) prosi Narin (Yagmur Shahbazova), by ukryła prawdę o ich małżeństwie przed Oyą. Po powrocie Reyhan rozkleja się i zwierza się Narin ze swoich rozterek. Z kolei Zafer namawia przyjaciela, by w końcu wybaczył żonie. Zauważa, że usłyszał od niej to, co chciał usłyszeć od dawna.

Cemre postanawia wypytać Emira o wyjazd i dowiedzieć się, co wydarzyło się między nim a Reyhan. On odpowiada jej, że "było pięknie" i kończy rozmowę wskazując, że jest zmęczony ic chce się położyć. Cavidan wpada na pomysł, jak pozbyć się Reyhan. Chce, aby Cemre zdobyła dla niej 200 tysięcy lir. Emir przyjeżdża do domu Kemala, a drzwi otwiera mu Reyhan.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej