"Przysięga" odcinek 130. Hikmet nie chce zgodzić się na powrót Cavidan. Oya odkryje prawdę o małżeństwie brata? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan ma nadzieję wrócić do domu. Jest przekonana, że wcześniej musi pozbyć się Reyhan. W 130. odcinku serialu "Przysięga" Hikmet po raz kolejny nie zgodzi się na powrót żony. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 130. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 130. w poniedziałek, 16.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) zleciła morderstwo Reyhan (Özge Yagiz). W zmowie z nią jest oczywiście Cemre (Ceyda Olguner), która nie może znieść myśli, że Emir (Gökberk Demirci) kocha Reyhan. Siostra Kemala (Can Verel), Oya, niespodziewanie odwiedziła brata.

Cavidan zleca zabójstwo Reyhan! Emir zabiera żoną z domu KemalaZobacz więcej

W 130. odcinku "Przysięga" Oya zauważa, że Kemal i Narin (Yagmur Shahbazova) nie znają się zbyt dobrze. Narin nie wie, jaką kawę pije Kemal i nie wie, co Kemal lubi jeść. Podejrzenie Oyi wzbudza fakt, iż Narin i Kemal nie mają żadnego wspólnego zdjęcia w mediach społecznościowych oraz, że Narin przygotowała Kemalowi znienawidzone przez niego pory.

Hikmet (Berkant Müftüler) zapowiada synowi, że nie chce widzieć w domu Cavidan. Uważa, że była żona jest niebezpieczna i znów ich może skrzywdzić. Stwierdza, że nigdy nie wybaczy jej tego, co zrobiła. Do rezydencji przychodzi matka Cemre. Suheyla chce zabrać Cemre do domu, ale dziewczyna zasłania się opieką nad Suną (Sıla Türkoğlu). Reyhan prosi Melike (Esra Demir Çoban), żeby to ona podawała Sunie leki i jedzenie.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej