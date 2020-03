"Przysięga" odcinek 131. Reyhan zaczyna mieć nadzieję, że Emir jej wybaczy. Razem jadą na piknik! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir zabrał Reyhan z domu Kemala. To jednak nie oznacza, że między małżonkami wszystko jest w porządku. W 131. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan nie będzie tracić nadziei, że może być dobrze. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 131. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 131. we wtorek, 17.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Hikmet (Berkant Müftüler) zapowiedział Emirowi (Gökberk Demirci), że nie chce widzieć w domu Cavidan (Gül Arcan). Reyhan (Özge Yagiz) poprosiła Melike (Esra Demir Çoban), żeby to ona podawała Sunie (Sıla Türkoğlu) leki i jedzenie, aby pozbyć się Cemre (Ceyda Olguner).

Hikmet nie chce zgodzić się na powrót Cavidan. Oya odkryje prawdę o małżeństwie brata? Zobacz więcej

W 131. odcinku "Przysięga" Cavidan obserwuje Reyhan z ukrycia. Jest z nią mężczyzna, któremu zleciła zabójstwo synowej. Nie może znieść tego, że to ona zajęła jej miejsce w rezydencji. Oya wpada do sypialni Kemala (Can Verel) i widzi, że jej brat śpi na podłodze! Narin (Yagmur Shahbazova) wymyśla tłumaczenie, że Kemala bolą blecy.

Emir wciąż milczy, ale oddaje Reyhan łóżko. Sam śpi na kanapie. Dziewczyna zaczyna mieć nadzieję, że jednak nie jest mu obojętna. Kemal i Narin muszą udawać szczęśliwe małżeństwo przed Oyą, ale Kemal trochę przesadza i Narin jest na niego zła. Oya kradnie kartę kredytową, którą Kemal zostawił dla Narin. Cemre musi przywieźć Cavidan pieniądze, przez co nie jedzie z resztą rodziny na piknik.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej