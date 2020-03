"Przysięga" odcinek 132. Hikmet wręcza Reyhan i Emirowi obrączki. Cavidan przerywa rodzinny piknik! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan chce doprowadzić do zabicia Reyhan. W 132. odcinku serialu "Przysięga" będzie obserwować rodzinę na pikniku i przerwie ich sielankę! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 132. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 132. w środę, 18.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) mobilizuje Cemre (Ceyda Olguner) do zorganizowania gotówki dla mężćzyzny, który ma zabić Reyhan (Özge Yagiz). Przez to Cemre nie pojechała na piknik, na którym jest cała rodzina Emira (Gökberk Demirci).

W 132. odcinku "Przysięga" Hikmet (Berkant Müftüler) widzi, jak Emir huśta Reyhan. Czuje, że między nimi jest prawdziwe uczucie. Obserwują ich także Melike (Esra Demir Çoban) i Suna (Sıla Türkoğlu). Do Hikmeta podchodzi były pracownik, Muhittin, wynajęty przez Cavidan. Mężczyźni witają się i rozmawiają o dawnych czasach.

Hikmet wręcza Emirowi i Reyhan obrączki. Ceremonia przypomina zaręczyny. Nagle zjawia się Cavidan. Hikmet jest wściekły. Za radą Reyhan, Emir próbuje uspokoić ojca. Cavidan mówi mu, że Hikmet chciał dać jej pieniądze w zamian za to, że zniknie z ich życia. Kemal (Can Verel) zaprasza Narin (Yagmur Shahbazova) do restauracji, ponieważ chce udowodnić siostrze, że jest szczęśliwy z nową żoną.

