"Przysięga" odcinek 133. Oya obserwuje Kemala i Narin. Emir próbuje zbliżyć się do Reyhan [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oya podejrzewa, że małżeństwo jej brata to kłamstwo. W 133. odcinku serialu "Przysięga" będzie sprawdzać, czy faktycznie spędzają razem romantyczny wieczór. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 133. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 133. w czwartek, 19.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) zepsuła rodzinny piknik. Powiedziała Emirowi (Gökberk Demirci), że Hikmet (Berkant Müftüler) chciał dać jej pieniądze w zamian za to, że zniknie z ich życia. Emir i Reyhan (Özge Yagiz) otrzymali nowe obrączki.

W 133. odcinku "Przysięga" Oya odkrywa, że Kemal (Can Verel) i Narin (Yagmur Shahbazova) nie poszli do restauracji, więc Kemal musi improwizować. Mówi siostrze, że tak naprawdę zorganizował romantyczny wieczór nad basenem i to ma być niespodzianka dla Narin. Oya czuje, że to kolejne kłamstwo, dlatego postanawia sprawdzić, czy do kolacji naprawdę dojdzie.

Cemre (Ceyda Olguner) dowiaduje się, że Emir i Reyhan dostali od Hikmeta obrączki. Jest wściekła. Widać, że małżonkowie zbliżają się do siebie. Emir bardzo się stara, pisze Reyhan sms, w którym zapowiada, że wróci wcześniej z pracy, bo stęsknił się za nią. Cemre szaleje z zazdrości i naciska na Cavidan, żeby przyśpieszyć realizację jej planu. Oya obserwuje romantyczną kolację Kemala i Narin.

