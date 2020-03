"Przysięga" odcinek 136. Cavidan trafia do szpitala i uzyskuje przebaczenie Reyhan i Emira. Umrze? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan zleciła zabójstwo Reyhan i pojechała do rezydencji Tarhunów. Kiedy rozmawiała z synową, Muhittin zaczął celować do nich z broni. W 136. odcinku serialu "Przysięga" do szpitala trafi ranna... Cavidan. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 136. odcinku "Przysięgi"!