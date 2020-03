"Przysięga" odcinek 137. Hikmet zostaje aresztowany! Emir uwierzy, że ojciec chciał zabić Cavidan? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan została postrzelona, kiedy Muhittin miał zabić Reyhan. Matka Emira trafiła do szpitala. W 137. odcinku serialu "Przysięga" aresztowany zostanie Hikmet! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 137. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 137. w środę, 25.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Ranna Cavidan (Gül Arcan) trafiła do szpitala. Przed rozpoczęciem operacji, wybłagała przebaczenie u Emira (Gökberk Demirci) i Reyhan (Özge Yagiz). Hikmet (Berkant Müftüler) nie przejął się byłą żoną, co bardzo zdziwiło Emira.

W 137. odcinku "Przysięga" Cemre (Ceyda Olguner) dowiaduje się o tym, co sie wydarzyło. Reyhan i Emir zostają na noc w szpitalu, by czuwać przy rannej Cavidan. Kemal (Can Verel) zagląda do telefonu Narin (Yagmur Shahbazova). Policja przesłuchuje Cavidan. Kobieta mówi, że nie wie, kto do niej strzelał, bo przez ostatnie miesiące z nikim się nie kontaktowała. Następnie funkcjonariusze zjawiają się w rezydencji Hikmeta i aresztują go jako podejrzanego o próbę zabójstwa!

Nigar informuje Cemre o aresztowaniu pana domu. Kobieta jest zadowolona z takiego obrotu sytuacji. Razem z Cavidan są pewne, że razem z Hikmetem, z ich życia zniknie także Reyhan. Kemal, jako prawnik, stara się pomóc bratu. Emirowi trudno uwierzyć w przedstawione dowody. Masal odmawia pójścia do przedszkola.

