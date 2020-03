"Przysięga" odcinek 138. Cemre zabiera Cavidan ze szpitala i przywozi do rezydencji. Reyhan wspiera Emira [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan trafiła do więzienia, a podejrzany o próbę jej zabicia został Hikmet. W 138. odcinku serialu "Przysięga" Cemre przywiezie Cavidan do rezydencji. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 138. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 138. w czwartek, 26.03.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

W szpitalu Cavidan (Gül Arcan) dochodzi do siebie po tym, jak została postrzelona. Emir (Gökberk Demirci) i Reyhan (Özge Yagiz) wybaczyli jej wszystko. Do rezydencji przyjechała policja, aby aresztować Hikmeta (Berkant Müftüler). To on jest podejrzany o próbę zabicia Cavidan.

W 138. odcinku "Przysięga" Emir stara się o widzenie z ojcem. W końcu Kemal (Can Verel) dostaje wiadomość, że prokurator wydał zgodę. Cemre (Ceyda Olguner) jest pod wrażeniem intrygi Cavidan. Okazuje się, że Oya ma długi również za granicą.

Lekarz wypisuje Cavidan ze szpitala. Ersin zjawia się pod domem Kemala. Emir odwiedza ojca i zapewnia go, że wierzy w jego niewinność. Cemre przywozi Cavidan do rezydencji. Na tarasie widzą przytulonych Emira i Reyhan. Cemre wpada we wściekłość. Cavidan uspokaja ją mówiąc, że to nie koniec jej planu pozbycia się tych, którzy jej przeszkadzają.

