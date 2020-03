"Przysięga" odcinek 140. Hikmet stwierdza, że to on zlecił zabójstwo Cavidan! Rodzina jest wstrząśnięta [STRESZCZENIE ODCINKA]

Hikmet wyszedł z aresztu dzięki Kemalowi i wrócił do rezydencji. Tam też znowu przebywa Cavidan. W 140. odcinku serialu "Przysięga" ojciec Emira zdecyduje się na zaskakujące wyznanie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 140. odcinku "Przysięgi"!

Hikmet (Berkant Müftüler) wrócił do domu, w którym przebywa także Cavidan (Gül Arcan). Między nimi doszło do kłótni. Suna (Sıla Türkoğlu) wpadła w historię, gdy dowiedziała się o co podejrzany jest jej ojciec. Reyhan (Özge Yagiz) i Emir (Gökberk Demirci) nie wierzą w winę Hikmeta.

W 140. odcinku "Przysięga" Emir zabiera Reyhan do krainy swojego dzieciństwa. Tam potrafi się wyciszyć i odpocząć. Nikt nie może uwierzyć w winę Hikmeta. Choć jego dzieci mają wątpliwości. Kemal (Can Verel) wciąż podejrzewa, że Narin (Yagmur Shahbazova) ma romans z Ersinem. Za to Narin postanawia udowodnić Oyi (Gözde Gündüzlü), że Ersin to naciągacz.

Hikmet zbiera rodzinę w pokoju. Wyznaje, że to on wynajął człowieka, aby zabił Cavidan. Matka Emira jako jedyna wie, że to kłamstwo. Hikmet twierdzi, że nie uda mu się dowieść swojej niewinności, dlatego do wszystkiego przyzna się w sądzie. Wszyscy są w szoku. Emir wścieka się na ojca. Tylko Reyhan wciąż nie wierzy, że za wszystkim stoi Hikmet. Wuj prosi ją, aby opiekowała się Emirem i Suną.

