"Przysięga" odcinek 142. Cemre zastaje Hikmeta u Muhittina! Ojciec Emira dowiaduje się prawdy! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan wysłała Cemre do Muhittina, aby upewniła się, że Hikmet nie wie, jaka jest prawda dotycząca strzelaniny. W 142. odcinku serialu "Przysięga" nie uda jej się utrzymać tajemnicy. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 142. odcinku "Przysięgi"!

Hikmet (Berkant Müftüler) przyznał się do zlecenia zabójstwa Cavidan (Gül Arcan), przez co matka Emira (Gökberk Demirci) jest zaniepokojona. Wie bowiem, że zamach miał być na Reyhan (Özge Yagiz), a nie na nią.

W 142. odcinku "Przysięga" kiedy Cemre (Ceyda Olguner) wchodzi do domu Muhittina, zastaje tam Hikmeta. Oboje są zaskoczeni, że widzą siebie w tym miejscu. Cemre próbuje wytłumaczyć się mówiąc, że nie wierzy w winę Hikmeta i chciała zdobyć na to dowody. Emir wciąż nie wie, czy ma wierzyć matce, czy ojcu. Spokój przynosi mu jedynie obecność Reyhan. Kemal (Can Verel) dowiaduje się prawdy o Ersinie od Taciego.

Suna (Sila Türkoglu) jedzie się leczyć do kliniki. Hikmet odwiedza Muhittina w szpitalu. Prosi go, aby pomógł i sobie, i jemu, wyznając prawdę. W końcu Muhittin zdradza, że wszystko wymyśliła Cavidan i to ona kazała mu zeznać, że winny jest Hikmet.

