"Przysięga" odcinek 143. Cavidan atakuje Hikmeta! Ojciec Emira w ciężkim stanie trafia do szpitala [STRESZCZENIE ODCINKA]

Hikmet odwiedził Muhittina w szpitalu i dowiedział się, że to Cavidan wymyśliła całe zajście ze strzelaniną. W 143. odcinku serialu "Przysięga" matka Emira będzie się obawiała Hikmeta i postanowi działać. Sprawdź, co wydarzy się w 143. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 143. w czwartek, 2.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Hikmet (Berkant Müftüler) wie już, kto tak naprawdę doprowadził do tego, że Cavidan (Gül Arcan) została postrzelona. Wcześniej Cemre (Ceyda Olguner) spotkała Hikmeta w domu Muhittina, co dało myślenia Cavidan.

W 143. odcinku "Przysięga" Emir (Gökberk Demirci) z Reyhan (Özge Yagiz) zostawiają Sunę (Sila Türkoglu) w ośrodku. Narin (Yagmur Shahbazova) zjawia się w firmie Kemala (Can Verel). Yonca wzywa ochronę. Pojawia się jednak Kemal i wyjaśnia, że Narin jest jego żoną. Yonca jest w szoku. Narin po raz kolejny jest rozczarowana zachowaniem Kemala. Hikmet dowiaduje się, że Cemre wypłacała dużą sumę pieniędzy. Domyśla się, że była w zmowie z Cavidan.

Reyhan i Emir spędzają romantyczne chwile razem. Ich spokój przerywa Hikmet, który dzwoni i prosi syna, by jak najszybciej wrócił do domu. Chce ogłosić ważną wiadomość. Cavidan boi się, że prawda wyjdzie na jaw. Postanawia rozmówić się z mężem. Podczas kłótni chwyta za metalowy zegar i uderza męża w głowę. Kiedy Hikmet pada na podłogę, Cavidan ucieka. Domownicy znajdują nieprzytomnego pana domu. Są przerażenie. W ciężkim stanie Hikmet trafia do szpitala.

