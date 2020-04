"Przysięga" odcinek 144. Ktoś widział, jak Cavidan atakuje Hikmeta? Matka Emira zostanie zdemaskowana? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan dowiedziała się, że Hikmet zna prawdę. Boją się o siebie, uderzyła męża metalowym zegarem. W 144. odcinku serialu "Przysięga" matka Emira zorientuje się, że ktoś widział całe zajście. Sprawdź, co wydarzy się w 144. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 144. w piątek, 3.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Hikmet (Berkant Müftüler) dowiedział się, że to Cavidan (Gül Arcan) namówiła Muhittina do tego, aby ją postrzelił i zrzucił winę na niego. Kiedy matka Emira (Gökberk Demirci) usłyszała, że jej mąż zna prawdę, uderzyła go metalowym zegarem w głowę. Nieprzytomny Hikmet trafił do szpitala.

W 144. odcinku "Przysięga" Melike (Esra Demir Çoban) dowiaduje się, co się wydarzyło. Jest w szoku. Zaniepokojona zjawia się w szpitalu. Cavidan podejrzewa, że ktoś widział, jak zaatakowała Hikmeta. Postanawia odnaleźć tę osobę. Przepytuje Zeynep (Balim Gaye Parlak), aby dowiedzieć się, co i z kim robiła w tym czasie. Okazuje się, że była na zewnątrz z Saferem. Reyhan (Özge Yagiz) i Emir także przebywali poza rezydencją. Cavidan zaczyna myśleć, że tylko wydawało jej się, że ktoś widział zajście. Dzwoni do niej Cemre (Ceyda Olguner), ale kobieta odrzuca połączenie.

Yonca zwierza się Cemre ze swoich sercowych rozterek. Narin (Yagmur Shahbazova) unika konfrontacji z Kemalem (Can Verel). Emir zawiadamia Kemala i Oyę (Gözde Gündüzlü) o wypadku. Kobieta dowiaduje się też, że jej brat był poważnie chory. Jest wściekła, że nikt nie poinformował jej o tym wcześniej.

