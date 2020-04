"Przysięga" odcinek 145. Hikmet odzyskuje przytomność! Powie, co się wydarzyło? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan uderzyła Hikmeta w głowę i mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. W 145. odcinku serialu "Przysięga" ojciec Emira odzyska przytomność. Sprawdź, co wydarzy się w 145. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 145. w poniedziałek, 6.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Hikmet (Berkant Müftüler) trafił do szpitala po tym, jak Cavidan (Gül Arcan) uderzyła go metalowym zegarem w głowę. Kobieta obawia się, że wyjdzie na jaw fakt, iż to ona namówiła Muhittina do tego, aby ją postrzelił i zrzucił winę na Hikmeta.

Ktoś widział, jak Cavidan atakuje Hikmeta? Matka Emira zostanie zdemaskowana? Zobacz więcej

W 145. odcinku "Przysięga" Cemre (Ceyda Olguner) bezskutecznie próbuje skontaktować się z Cavidan. Emir (Gökberk Demirci) namawia matkę na wizytę u lekarza. Narin (Yagmur Shahbazova) w końcu jest gotowa na rozmowę z Kemalem (Can Verel).

Hikmet odzyskuje przytomność. Kiedy Cavidan dowiaduje się o tym, wpada w popłoch. Planuje ucieczkę za granicę, aby jej wina nie wyszła na jaw. Jest pewna, że Hikmet powie o wszystkim, co zrobiła. Okazuje się jednak, że diagnoza lekarska w kwestii Hikmeta nie jest optymistyczna - ojciec Emira doznał urazu układu nerwowego i jest sparaliżowany! Reyhan (Özge Yagiz) namawia Emira, żeby porozmawiał z człowiekiem, który ranił jego matkę

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej