"Przysięga" odcinek 146. Emir postanawia porozmawiać z Muhittinem. Cavidan i Cemre znowu spiskują! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Hikmet odzyskał przytomność, ale nie może mówić. Jest sparaliżowany. W 146. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan będzie próbowała udowodnić, że Hikmet nie zlecił zabicia Cavidan. Sprawdź, co wydarzy się w 146. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 146. we wtorek, 7.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) obawiała się, że po wybudzeniu Hikmet (Berkant Müftüler) opowie wszystkim, co się stało. Okazało się jednak, że mężczyzna jest sparaliżowany i nie może mówić. Reyhan (Özge Yagiz) namawia Emira (Gökberk Demirci), żeby porozmawiał z człowiekiem, który ranił jego matkę.

Hikmet odzyskuje przytomność! Powie, co się wydarzyło?Zobacz więcej

W 146. odcinku "Przysięga" Cavidan szykuje nowy plan działania. Cemre (Ceyda Olguner), po raz kolejny, jest jej wspólniczką. Narin (Yagmur Shahbazova) próbuje okazać wsparcie zdenerwowanemu Kemalowi v, ale on tego nie docenia. Emir z Reyhan czuwają przy Hikmecie. Reyhan chce udowodnić niewinność wuja. Dowiaduje się od Kemala, że stan Muhittina pogorszył się i wkrótce może być za późno na rozmowę z nim. Dziewczyna po raz kolejny próbuje namówić męża, aby zdecydował się na rozmowę z mężczyzną.

Emir postanawia wrócić do domu. W końcu jednak ulega prośbom żony. Kiedy mówi Reyhan, że pojedzie do Muhittina, słyszy to Cavidan. Tymczasem, Reyhan rozmawia z lekarzem i dowiaduje się, że wszystko jest na dobrej drodze, aby Hikmet wyzdrowiał. Lekarzem tym jest jednak... Talaz.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej