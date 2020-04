"Przysięga" odcinek 147. Śmierć Muhittina! Cavidan wynajmuje człowieka, który ma pozbyć się Reyhan! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan namówiła Emira, aby pojechał do szpitala, w którym leży Muhittin i rozmówił się z nim. W 147. odcinku serialu "Przysięga" okaże się, że mężczyzna już nie żyje. Sprawdź, co wydarzy się w 147. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 147. w środę, 8.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Po wielu namowach przez Reyhan (Özge Yagiz), Emir (Gökberk Demirci) w końcu zgodził się porozmawiać z Muhittinem. Reyhan jest przekonana, że mężczyzna wyzna Emirowi prawdę i powie, że Hikmet (Berkant Müftüler) jest niewinny.

Emir postanawia porozmawiać z Muhittinem. Cavidan i Cemre znowu spiskują!Zobacz więcej

W 147. odcinku "Przysięga" Reyhan i Emir docierają do szpitala. Emir prosi żonę, aby została w samochodzie. Chce sam rozmówić się z mężczyzną. W szpitalu jest także wysłana przez Cavidan (Gül Arcan) Cemre (Ceyda Olguner). Kiedy Emir wraca do Reyhan, okazuje się, że przybyli za późno. Muhittin zmarł.

Cavidan jest w stresie wiedząc, że Emir pojechał do Muhittina. Dzwoni do niej Cemre i przyznaje, że nie zdążyła wejść do mężczyzny przed Emirem. Dodaje jednak, że kłopot mają z głowy. Cavidan postanawia pozbyć się Reyhan. Wynajmuje do tego człowieka. Kemal (Can Verel) zastanawia się nad tym, że bardzo się zmienił. Postanawia naprawić krzywdy, które wyrządził innym.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej