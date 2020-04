"Przysięga" odcinek 148. Reyhan zostaje porwana! Zaniepokojony Emir rozpoczyna poszukiwania [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan wynajęła Talaza, aby ten pozbył się Reyhan. W 148. odcinku serialu "Przysięga" żona Emira daje się złapać w sidła Talaza i zostaje uprowadzona. Sprawdź, co wydarzy się w 148. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 148. w czwartek, 9.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Muhittin zmarł zanim Emir (Gökberk Demirci) zdążył z nim porozmawiać. Cavidan (Gül Arcan) zmówiła się z Talazem, aby ten pomógł jej pozbyć się Reyhan (Özge Yagiz). Kemal (Can Verel) postanowił naprawić krzywdy, które wyrządził innym.

Śmierć Muhittina! Cavidan wynajmuje człowieka, który ma pozbyć się Reyhan!Zobacz więcej

W 148. odcinku "Przysięga" Emir wciąż się zadręcza sytuacją ojca. Hikmet (Berkant Müftüler) wraca ze szpitala do domu. Wymaga ciągłej opieki. Talaz udaje lekarza i mówi Reyhan, że Hikmet musi zostać przewieziony do innego szpitala. Kiedy dziewczyna wchodzi do karetki, zostaje porwana.

Kemal pisze list do siostry, w którym ją przeprasza i wyznaje braterską miłość. List przypadkiem trafia w ręce Narin (Yagmur Shahbazova), która zakłada, że słowa napisane przez Kemala są skierowane do niej. Emir przyjeżdża rano do szpitala i nie zastaje tam Reyhan. Martwi się, że jego żona zniknęła. Zaczyna jej szukać. Reyhan próbuje uciec porywaczom.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej