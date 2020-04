"Przysięga" odcinek 150. Emir wpada w pułapkę Talaza! Zostanie uwięziony razem z Reyhan! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan została porwana, ale udało jej się poinformować o tym Emira. W 150. odcinku serialu "Przysięga" mąż spróbuje uratować ukochaną, ale wpadnie w pułapkę. Sprawdź, co wydarzy się w 150. odcinku "Przysięgi"!

Reyhan (Özge Yagiz) jest przetrzymywana przez ludzi Talaza, który działa w porozumieniu z Cavidan (Gül Arcan). Żona Emira (Gökberk Demirci) zawiadomiła go o tym, że została porwana. Czy ukochany ją uratuje?

Reyhan dzwoni do Emira i mówi o porwaniu. Mąż ją uratuje?Zobacz więcej

W 150. odcinku "Przysięga" Emir, próbując uratować Reyhan, wpada w pułapkę Talaza. Oboje trafiają do niewoli. Reyhan jest zrozpaczona, Emir próbuje podnieść ją na duchu i zapewnia, że uda im się wydostać z komórki. Talaz mówi Cavidan o wszystkim, co do tej pory się wydarzyło. Matka Emira jest załamana, gdy dowiaduje się, co zrobił jej syn. Obawia się, że Talaz skrzywdzi Emira.

Narin (Yagmur Shahbazova) podejrzewa, że Kemal (Can Verel) podczas kolacji zamierza wyznać jej miłość. Próbuje sprawić, by nie miał do tego okazji. Kemal i Oya (Gözde Gündüzlü) spotykają się w restauracji i wyjaśniają sobie wszystkie niedpowiedzenia. Cavidan wykorzystuje stan Hikmeta (Berkant Müftüler), żeby się na nim zemścić.

