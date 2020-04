"Przysięga" odcinek 154. Cemre szantażuje Reyhan! Masal ucieka z domu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan i Emir wyjechali na wycieczkę, ale Cemre ma już plan, jak zniszczyć ich szczęście. W 154. odcinku serialu "Przysięga" pokaże Reyhan film od Talaza i będzie ją szantażować! Sprawdź, co wydarzy się w 154. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 154. w poniedziałek, 20.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Po traumatycznych chwilach Reyhan (Özge Yagiz) i Emir (Gökberk Demirci) wrócili do domu i postanowili spędzić jakiś czas tylko we dwoje. W tym czasie Talaz pokazała Cavidan (Gül Arcan) i Cemre (Ceyda Olguner) wideo, przez które Emir może trafić do więzienia.

W 154. odcinku "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) mówi Kemalowi (Can Verel), że to nie Masal (Cansin Mina Gür) ma problem ze śmiercią Leyli (Munise Özlem Öztürk), tylko on. Masal znów przestaje mówić. Postanawia uciec z domu.

Cavidan przekonuje Cemre, że powinna poczekać, aż Reyhan i Emir wrócą do rezydencji i dopiero wtedy porozmawiać z jej synową. Po powrocie zakochanych Cemre zastaje Reyhan w kuchni. Pokazuje jej zmontowanie nagranie i stawia ultimatum - albo rozwiedzie się z Emirem, albo Cemre pokaże nagranie policji. Reyhan jest załamana, nie wie, co robić. Wszyscy szukają Masal, która zniknęła z domu w środku nocy. Kemal obwinia o to Narin.

