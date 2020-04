"Przysięga" odcinek 157. Narin ratuje Masal i zostaje potrącona przez ciężarówkę. Cemre traci cierpliwość! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Narin ma poczucie winy i postanowiła odnaleźć Masal. W 157. odcinku serialu "Przysięga" uda jej się trafić do miejsca, w którym przetrzymywana jest dziewczynka. Dojdzie do wypadku. Sprawdź, co wydarzy się w 157. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 157. w czwartek, 23.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv Narin (Yagmur Shahbazova) na właśną rękę postanowiła poszukać uprowadzonej Masal (Cansin Mina Gür). Reyhan (Özge Yagiz) przeżywa katusze myśląc o tym, co wkrótce może zrobić Cemre (Ceyda Olguner). Powie Emirowi (Gökberk Demirci), że chce rozwodu? Reyhan rozmawia z Emirem. Narin postanawia uratować Masal! W 157. odcinku "Przysięga" Narin udaje się zdobyć adres kobiety, która porwała Masal. Reyhan bije się z myślami, czy powinna ulec szantażowi Cemre. Emir szykuje niespodziankę dla żony, chce na nowo urządzić ich pokój. Kiedy Cemre się o tym dowiaduje, wpada we wściekłość. W firmie Emira Reyhan wybiera nowe meble z katalogu. Czuje się okropnie na myśl, że musi powiedzieć mu o rozwodzie. Cavidan (Gül Arcan) wykorzystuje każdą okazję, żeby upokorzyć sparaliżowanego Hikmeta. Wylewa mu zupę na twarz i na siłę wkłada chleb do ust. Przypomina mu, jak musiała mieszkać w ubogich warunkach. Narin w ostatniej chwili ratuje Masal, ale sama zostaje potrącona przez ciężarówkę. Do rezydencji przybywa policja, która zabiera Emira do komisariatu. Reyhan jest przerażona.