"Przysięga" odcinek 158. Reyhan decyduje się spełnić żądanie Cemre. Masal znowu zaczyna mówić [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan bije się z myślami i jest przerażona po tym, jak Emir został wezwany na komisariat. W 158. odcinku serialu "Przysięga" dziewczyna w końcu postanowi spełnić żądanie Cemre.Sprawdź, co wydarzy się w 158. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 158. w piątek, 24.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Do rezydencji przyszła policja, aby zabrać Emira (Gökberk Demirci) na komisariat. Reyhan (Özge Yagiz) jest przerażona. Narin (Yagmur Shahbazova) uratowała Masal (Cansin Mina Gür), ale sama omal nie wpadła pod ciężarówkę.

W 158. odcinku "Przysięga" Kemal (Can Verel) nie umie porozumieć się z córką. Masal wciąż nie odpowiada. Cemre (Ceyda Olguner) zjawia się w komisariacie, Reyhan jest na nią wściekła. Kobieta informuje ją jednak, że wizyta Emira na komisariacie nie jest wynikiem tego, że na niego doniosła. Płyta z nagraniem wciąż jest u niego. Cemre daje Reyhan ostateczne ultimatum.

Taci opowiada Narin o śmierci Leyli. Emir z Reyhan odwiedzają Sunę (Sıla Türkoğlu). Masal, po rozmowie z Narin, idzie porozmawiać z ojcem i przeprasza go za to, że uciekła. Yonca wciąż liczy, że uda jej się zbliżyć do Kemala. Reyhan zapewnia Melike (Esra Demir Çoban), że wspaniale opiekuje się Hikmetem (Berkant Müftüler).

