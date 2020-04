"Przysięga" odcinek 159. Emir robi Reyhan niespodziankę. Żona mówi mu, że chce rozwodu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan jest szantażowana przez Cemre i bije się z myślami martwiąc się o przyszłość Emira. W 159. odcinku serialu "Przysięga" w końcu postanowi oznajmić mężowi, że chce rozwodu. Sprawdź, co wydarzy się w 159. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 159. w poniedziałek, 27.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) został wezwany na komisariat i Reyhan (Özge Yagiz) była przekonana, że to sprawka Cemre (Ceyda Olguner). Ta jednak oznajmiła jej, że daje jej ostatnią szansę na uratowanie Emira. Musi tylko zażądać od niego rozwodu.

W 159. odcinku "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) przyjeżdża do firmy Kemala (Can Verel) i zabiera go na cmentarz. Chce, żeby bez świadków pożegnał się z Leylą (Munise Özlem Öztürk). Cavidan (Gül Arcan) z satysfakcją obserwuje załamaną Reyhan. Narin ma żal do Kemala, że nie umie podziękować za pomoc. Mówi mu, że musi rozliczyć się z przeszłością i zrozumieć, że śmierć Leyli nie była jego winą. Inaczej już nigdy nie będzie szczęśliwy, a przez to wciąż smutna będzie także Masal (Cansin Mina Gür).

Emir, pełen entuzjazmu, pokazuje żonie przygotowaną dla niej niespodziankę. Reyhan, widząc urządzoną na nowo sypialnię, wzrusza się. Ze łzami w oczach dziękuje mu za jego miłość, a potem pierwszy raz wspomina o rozwodzie. Twierdzi, że nie pasują do siebie i muszą się rozstać. Emir jest w szoku.

