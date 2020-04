"Przysięga" odcinek 162. Reyhan i Emir podpiszą papiery rozwodowe? Małżeństwo Narin i Kemala też się rozpada [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 162. odcinku "Przysięgi Reyhan i Emir spotykają się z adwokatem. Mężczyzna daje im do podpisu papiery rozwodowe. Małżeństwo Narin i Kemala też się rozpada. Sprawdź, co się wydarzy w 162. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 161. w środę, 29.04.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) próbował za wszelką cenę powstrzymać Reyhan (Özge Yagiz) przed odejściem. Mężczyzna szukał także wsparcia u przyjaciółki żony. Czy uda mu się uratować małżeństwo?

Emir próbuje powstrzymać Reyhan przed rozwodem! Czy mu się uda?Zobacz więcej

W 162. odcinku "Przysięga" sytuacja między Kemalem (Can Verel) i Narin (Yagmur Shahbazova) jest coraz gorsza. Sehriye martwi się o nich i widzi, że ich małżeństwo się rozpada.

Cemre (Ceyda Olguner) przychodzi do Reyhan i gratuluje jej występu. Żona Emira nie chce z nią rozmawiać i wyprasza z pokoju. Cemre zapewnia ją, że przyśle do niej prawnika, ona rozwiedzie się z Emirem i każdy będzie mógł iść w swoją stronę. Reyhan tłumaczy, że właśnie miała odejść, ale mąż nie chciał jej puścić i zapewnia swoją rywalkę, że Emir nigdy o niej nie zapomni.

Wieczorem, kiedy Emir wraca do domu, zastaje w ogrodzie Reyhan i prawnika. Mężczyzna informuje, że właśnie przygotowali papiery rozwodowe. Emir nie wytrzymuje u wyprasza adwokata i chce porozmawiać z żoną na osobności. Reyhan informuje Emira, że podpisała już papiery i czeka na jego podpis, po czym odchodzi. Emir zgniata dokumenty.

Szok! Główna bohaterka odchodzi z serialu! Co się stało?Zobacz więcej

Następnego dnia Cemre próbuje pocieszyć Emira. Kobieta sprytem namawia go do podpisania papierów i próbuje mu wmówić, że Reyhan podjęła już decyzję i nie ma o co już walczyć. Wściekły Emir stwierdza, że on jeszcze nie powiedział ostatniego zdania i rozrywa dokumenty...