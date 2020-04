"Przysięga" odcinek 163. Emir sprowadza Reyhan do domu! Cemre nadal szantażuje rywalkę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 163. odcinku "Przysięgi" wściekły Emir sprowadza Reyhan do domu i chce wszystko wyjaśnić. Cemre nie może znieść ponownej obecności Reyhan i znów ją szantażuje. Sprawdź, co się wydarzy w 163. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 163. w poniedziałek, 4.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yagiz) podpisała już papiery rozwodowe i poprosiła Emira (Gökberk Demirci), żeby zrobił to samo. Cemre (Ceyda Olguner) wykorzystuje każdą chwilę, aby zbliżyć się do Emira i zniechęcić go do Reyhan.

W 163. odcinku serialu "Przysięga" wściekły Emir przyjeżdża do domu Kemala (Can Verel) i żąda spotkania z Reyhan. Kiedy kobieta się pojawia, mężczyzna zabiera ją do rezydencji. Na widok małżeństwa w posiadłości Cemre wpada w szał, Cevide natomiast udaje zadowoloną, że małżonkowie pogodzili się. Emir i Reyhan zamykają się w pokoju. Mężczyzna wyznaje żonie miłość i prosi o kolejną szansę. Reyhan już nie bardzo wie, jak dalej brnąć w rozstanie...

Kiedy para już prawie się całuje do pokoju wchodzi Melike (Esra Demir Çoban). Kobieta informuje, że przyjechała Yonca z jakąś pilną sprawą służbową. Emir próbuje odprawić służącą, jednak ta tłumaczy, że kobieta nalegała na spotkanie. Kiedy Emir idzie do Yoncy, do pokoju przychodzi Cemre. Kobieta jest wściekła na Reyhan i koeljny raz posuwa się do szantażu. Zabiera telefon Reyhan i wysyła spreparowane nagranie do Emira...

