"Przysięga" odcinek 164. Reyhan mówi mężowi, że go nie kocha. Emir wdaje się w bójkę i trafia do aresztu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emirowi już prawie udało się przekonać Reyhan, aby porzuciła myśli o rozwodzie. W 164. odcinku "Przysięgi" usłyszy, że żona go nie kocha, po czym wda się w bójkę. Sprawdź, co się wydarzy w 164. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 164. we wtorek, 5.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) zabrał Reyhan (Özge Yagiz) z domu Kemala (Can Verel). Prawie przekonał ją, że rozwód to zły powód. Znowu jednak wkroczyła Cemre (Ceyda Olguner), która szantażuje Reyhan.

W 164. odcinku serialu "Przysięga" okazuje się, że Cemre nie wysłała nagrania policji. Reyhan musi jednak sprawić, aby mąż ją znienawidził, jeśli ma uniknąć więzienia. Oya (Gözde Gündüzlü) widzi, jak Cemre wychodzi z pokoju Reyhan. Kiedy Emir wraca do domu, siada obok Reyhan na łóżku i nagle słyszy, że żona go nie kocha! Mężczyzna wstaje i wychodzi bez słowa.

Narin (Yagmur Shahbazova) pozwala Kemalowi zająć drugą połowę łóżka. Sehriuye (Derya Kurtuluş) pilnuje, żeby małżonkowie spali w jednym pokoju. Emir - w szoku po tym, jak usłyszał, że Reyhan go nie kocha - błąka się po mieście. Narin nie może zasnąć, w końcu przynosi z kuchni duży nóż. Emir wdaje się w uliczną bójkę i trafia do aresztu. Nie chce z niego wyjść, więc Zafer zawiadamia Reyhan. Kobieta zjawa się na komisariacie, ale Emir nie zmienia zdania. Reyhan postanawia poczekać do rana.

