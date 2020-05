"Przysięga" odcinek 166. Narin próbuje powstrzymać Reyhan. Emir czeka na żonę w sądzie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Po tym, jak Emir usłyszał od Reyhan, że go nie kocha, oddał jej obrączkę. W 166. odcinku "Przysięgi" nadchodzi dzień ich rozprawy rozwodowej. Sprawdź, co się wydarzy w 166. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 166. w czwartek, 7.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) nie wie co robić. Reyhan (Özge Yagiz) powiedziała mu, że go nie kocha, a on oddał jej swoją obrączkę. Wygląda na to, że Cemre (Ceyda Olguner) może triumfować.

W 166. odcinku serialu "Przysięga" Sehriye (Derya Kurtuluş) dowiaduje się, że Narin (Yagmur Shahbazova) i Kema (Can Verel)l wybierają się do sądu. Podejrzewa, że chcą się rozwieść. Postanawia im to uniemożliwić. Tymczasem, Narin próbuje wesprzeć Reyhan. Cemre oferuje Emirowi swoje towarzystwo w drodze do sądu. On stanowczo odmawia i przed wyjściem idzie jeszcze do Hikmeta (Berkant Müftüler). Mówi ojcu, że sprowadził Reyhan, a teraz ona odwraca się i odchodzi na zawsze.

Narin nie wierzy, że Reyhan nie kocha Emira. Mówi jej o tym i tuż przed wyjściem Reyhan ze łzami w oczach przyznaje, że kocha męża. Tymczasem, Emir czeka już na Reyhan w sądzie. Cemre jest zdenerwowana, bo wciąż podejrzewa, że do rozwodu nie dojdzie. Cavidan (Gül Arcan) ją uspokaja. Przy okazji dręczy Hikmeta.

