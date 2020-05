"Przysięga" odcinek 168. Cavidan próbuje pocieszać Emira po rozwodzie. Reyhan żegna się z wujem i zabiera swoje rzeczy [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir miał nadzieję, że Reyhan nie pojawi się na sali rozpraw podczas ich sprawy rozwodowej. Niestety, małżeństwo zostało unieważnione. W 168. odcinku "Przysięgi" Reyhan zabierze swoje rzeczy z rezydencji. Sprawdź, co się wydarzy w 168. odcinku serialu "Przysięga".

Reyhan (Özge Yagiz) pojawiła się w sądzie spóźniona i potwierdziła, że chce rozwodu z Emirem (Gökberk Demirci). Mężczyzna jest załamany. Ona także cierpi, ale Emir nie zdaje sobie z tego sprawy.

W 168. odcinku serialu "Przysięga" Emir nie umie pocieszyć Zeynep (Balım Gaye Parlak), która boi się o swoją przyszłość. Cavidan (Gül Arcan) próbuje zbliżyć się do syna, ale on wciąż powtarza, że chce być sam. Na osobności zapowiada Zeynep, że to jej ostatnie dni w rezydencji, a Cemre (Ceyda Olguner) zapewnia, że wkrótce Emir zrozumie, że to ona jest kobietą jego życia.

Po rozwodzie, Narin (Yagmur Shahbazova) przywozi Reyhan do domu Kemala (Can Verel). Mężczyzna jest zdegustowany widokiem Reyhan. Była już żona Emira postanawia wyprowadzić się. Wraca do rezydencji pożegnać się z wujem (Berkant Müftüler) i zabrać tylko te rzeczy, z którymi przyszła. Emir widząc to, wpada w szał. Chce, aby w jego domu nie było żadnego śladu po obecności Reyhan. Oya (Gözde Gündüzlü) zaczyna dostrzegać dwulicowość Cemre i Cavidan.

