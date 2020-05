"Przysięga" odcinek 170. Zeynep ucieka z rezydencji! Emir jedzie do nowego domu Reyhan! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zeynep jest przerażona tym, co ją czeka, gdy Reyhan nie ma w pobliżu. W 170. odcinku "Przysięgi" mimo zapewnień Emira, że będzie przy niej, postanowi uciec z rezydencji. Sprawdź, co się wydarzy w 170. odcinku serialu "Przysięga".

Zeynep (Balım Gaye Parlak) tęskni za Reyhan (Özge Yagiz) i jest szykanowana przez Cavidan (Gül Arcan). Emir (Gökberk Demirci) z powodu dziewczynki przerwał ważne służbowe spotkanie z rosyjskim klientem.

W 170. odcinku serialu "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) przypadkowo ratuje sytuację na spotkaniu Kemala (Can Verel) z rosyjskim biznesmenem. Po rosyjsku zaprasza go razem z żoną do domu. Kemal jest pod wrażeniem. Reyhan cierpi w samotności. Zeynep ma kłopoty w szkole i ucieka. Emir wciąż wspomina ukochaną. Chce do niej jechać.

Emir staje przed drzwiami domu, w którym zatrzymała się Reyhan. W tym czasie ona marzy o tym, aby ponownie spotkać się z ukochanym. Zamiast niego w jej drzwiach pojawia się Zeynep. Prosi Reyhan, żeby pozwoliła jej zamieszkać z nią. Melike (Esra Demir Çoban) informuje Cavidan i Emira o tym, że Zeynep zniknęła.

