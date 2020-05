"Przysięga" odcinek 171. Reyhan odprowadza Zeynep i traci przytomność na ulicy. Odnajduje ją... Emir! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan cierpi z powodu rozwodu. Nie może powiedzieć Emirowi, dlaczego to wszystko się wydarzyło. W 171. odcinku "Przysięgi" idąc ulicą, Reyhan zemdleje. Sprawdź, co się wydarzy w 171. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 171. w czwartek, 14.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) chciał odwiedzić Reyhan (Özge Yagiz), ale ostatecznie nie zapukał do jej drzwi. Tymczasem załamana Zeynep (Balım Gaye Parlak) uciekła z rezydencji i poprosiła Reyhan, aby mogła zostać z nią.

W 171. odcinku serialu "Przysięga" Emir przychodzi do domu Reyhan pod pretekstem zabrania Zeynep. Znowu waha się stojąc przed drzwiami, ale przez okno zauważa go Zeynep. Dziewczynka nie chce wracać do rezydencji. Reyhan obiecuje Emirowi, że przekona Zeynep i zawiezie ją z powrotem do rezydencji. Süheyla odwiedza chorego Hikmeta (Berkant Müftüler) i wypytuje Cavidan (Gül Arcan), jak się ma jej mąż. Do rozmowy dołącza Oya (Gözde Gündüzlü).

Reyhan przychodzi z Zeynep dp rezydencji. Zapewnia dziewczynkę, że bardzo ją kocha i, że to w tym miejscu będzie jej najlepiej. Sefer zawiadamia Emira, że Reyhan odprowadziła Zeynep. Jurij prosi Narin (Yagmur Shahbazova) o przysługę. Idąc ulicą, Reyhan traci przytomność. Wtedy nadjeżdża Emir i od razu podbiega do ukochanej.

