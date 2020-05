"Przysięga" odcinek 172. Emir martwi się o Reyhan w szpitalu. Süheyla ratuje Hikmeta! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir jest wściekły na Reyhan, ale kiedy zobaczył, że była żona leży nieprzytomna na ulicy, od razu podbiegł jej pomóc. W 172. odcinku "Przysięgi" będzie czuwał przy Reyhan w szpitalu. Sprawdź, co się wydarzy w 172. odcinku serialu "Przysięga".

Reyhan (Özge Yagiz) postanowiła przywieźć Zeynep (Balım Gaye Parlak) z powrotem do rezydencji po tym, jak zażądał tego Emir (Gökberk Demirci). Odchodząc zemdlała na ulicy, a pierwszy z pomocą pojawił się właśnie Emir.

W 172. odcinku serialu "Przysięga" Emir przywozi Reyhan do szpitala. Próbuje dowiedzieć się, jaki jest jej stan. Okazuje się, że ma niski poziom hemoglobiny i jest niedożywiona. Kiedy Reyhan odzyskuje przytomność, dowiaduje się, że do szpitala przywiózł ją Emir. On jednak nie chce, aby Reyhan go zobaczyła. Pomysły Kemala (Can Verel) nie przypadły Jurijowi do gustu. Niezręczną sytuację ratuje Narin (Yagmur Shahbazova), która samodzielnie przygotowuje niespodziankę dla Jurija i jego żony.

Hikmet (Berkant Müftüler) ma atak hipoglikemii. Czujność Süheyli pomaga uniknąć tragedii. Matka Cemre (Ceyda Olguner) twierdzi, że pogorszenie się stanu zdrowia Hikmeta może mieć związek z odejściem Reyhan z rezydencji. Cavidan (Gül Arcan) wścieka się i po raz kolejny żąda, aby nikt nie wymawiał imienia Reyhan. Oya (Gözde Gündüzlü) powiadamia Emira o kłopotach w domu. Kiedy Emir pojawia się w rezydencji, Süheyla waha się, czy powiedzieć mu, że powinien sprowadzić Reyhan z powrotem do domu.

