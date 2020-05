"Przysięga" odcinek 173. Emir dowiaduje się, że tylko Reyhan może uratować jego ojca. Co z tym zrobi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Hikmet jest w coraz gorszym stanie. Miał atak hipoglikemii, który według Süheyli wynika z nieobecności Reyhan. W 173. odcinku "Przysięgi" matka Cemre powie o wszystkim Emirowi. Sprawdź, co się wydarzy w 173. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 173. w poniedziałek, 18.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) zaopiekował się nieprzytomną Reyhan (Özge Yagiz) i zawiózł ją do lekarza, ale jak tylko odzyskała przytomność, znowu traktowali się z obojętnością. Tymczasem, Hikmet (Berkant Müftüler) miał atak hipoglikemii. Tylko czujność Süheyli pomogła uniknąć tragedii.

W 173. odcinku serialu "Przysięga" rosyjski biznesmen i jego żona są zachwyceni tym, jak ich przyjmują Narin (Yagmur Shahbazova) i Kemal (Can Verel). A Kemal jest pod wrażeniem umiejętności i talentów Narin. Kobieta wciąż go zaskakuje. Mężczyzna próbuje zdobyć jej zaufanie i skłonić do tego, aby wreszcie opowiedziała mu o sobie. Reyhan postanawia wrócić do swojej wioski.

Süheyla i Oya (Gözde Gündüzlü) rozmawiają o stanie zdrowia Hikmeta. Matka Cemre (Ceyda Olguner) ogłasza rodzinie smutne wieści. Wyjaśnia przy tym, co tak naprawdę mogłoby uratować ojca Emira przed śmiercią. Oznajmia, że to Reyhan utrzymywała Hikmeta przy życiu. Cemre jest wściekła na matkę, a Emir nie chce w to uwierzyć. Tymczasem, Reyhan jest już spakowana.

