"Przysięga" odcinek 174. Reyhan wyjeżdża ze Stambułu. Emir postanowi ją zatrzymać? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Süheyla powiedziała Emirowi, że Hikmet może poczuć się lepiej, jeśli Reyhan znowu będzie w pobliżu. W 174. odcinku "Przysięgi" Reyhan postanawia wyjechać ze Stambułu. Sprawdź, co się wydarzy w 174. odcinku serialu "Przysięga".

Reyhan (Özge Yagiz) jest już spakowana i chce wyjechać ze Stambułu. Tymczasem, Emir (Gökberk Demirci) dowiedział się od Süheyli, że Hikmet (Berkant Müftüler) źle się czuje, bo Reyhan nie ma w pobliżu.

W 174. odcinku serialu "Przysięga" Kemal (Can Verel) wreszcie podpisuje umowę, na którą tak bardzo liczył. Wszystko dzięki Narin (Yagmur Shahbazova), która się spisała jako gospodyni. Kemal jest pod wrażeniem i wypytuje Narin, kim była w swoim kraju. Reyhan przychodzi pożegnać się z Narin, a następnie udaje się pod rezydencję Tarhunów, aby po raz ostatni spojrzeć na Emira.

Emir martwi się o ojca i zaczyna się nim opiekować. Nie wie jednak, jak ma spełnić jego oczekiwania. Okropnie się tym gryzie. Oya (Gözde Gündüzlü) prosi go, aby zrobił wszystko, co jest konieczne, by uratować Hikmeta. Cavidan (Gül Arcan) jest wściekła, że mąż sprawia jej problemy nawet w takim stanie, w jakim jest. Reyhan z przykrością opuszcza Stambuł. Bus, w którym jest nagle się zatrzymuje. Okazuje się, że to Emir zajechał mu drogę.

