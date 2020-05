"Przysięga" odcinek 175. Emir przywozi Reyhan do rezydencji. Cavidan i Cemre są wściekłe! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Za namową Süheyli i w obawie przed pogorszeniem stanu zdrowia ojca, Emir pojechał po Reyhan. W 175. odcinku "Przysięgi" mężczyzna przywiezie byłą żonę do rezydencji. Sprawdź, co się wydarzy w 175. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 175. w środę, 20.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yagiz) postanowiła wyjechać ze Stambułu. Kiedy była już w busie, ktoś go zatrzymał. Okazało się, że to Emir (Gökberk Demirci), który wcześniej usłyszał od Süheyli, że to Reyhan może wpłynąć na poprawę zdrowia Hikmeta (Berkant Müftüler).

Reyhan wyjeżdża ze Stambułu. Emir postanowi ją zatrzymać? Zobacz więcej

W 175. odcinku serialu "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) jest zdecydowana, że zaraz po rozprawie w sądzie, wyjedzie z kraju. Reyhan próbuje dowiedzieć się od Emira, dlaczego musi wrócić do rezydencji. Emir jest wzburzony. Melike (Esra Çoban) opowiada Reyhan, co działo się z Hikmetem podczas jej nieobecności. Podkreśla, że z powodu jej nieobecności, ojciec Emira chce umrzeć.

Emir tłumaczy matce (Gül Arcan), że nie miał wyboru i musiał przywieźć Reyhan. Cemre (Ceyda Olguner) jest wściekła widząc, że wszystkie jej wysiłki poszły na marne. Narin szuka pracy. To nie podoba się Kemalowi (Can Verel). Po wielu próbach, Reyhan w końcu udaje się namówić wuja, by zjadł zupę.

Gökberk Demirci żegna się z Özge Yağız pięknym wpisem. Komentuje też jej zdjęcia! Zdradził, że są razem?Zobacz więcej