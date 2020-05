"Przysięga" odcinek 176. Stan Hikmeta poprawia się. Cemre chce, aby Reyhan odeszła. Co zrobi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan znowu przebywa w rezydencji Tarhunów. W 176. odcinku "Przysięgi" okaże się, że jej obecność dobrze wpływa na Hikmeta. Cemre nie daje jednak za wygraną. Sprawdź, co się wydarzy w 176. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 176. w czwartek, 21.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) nie pozwolił Reyhan (Özge Yagiz) wyjechać i przywiózł ją z powrotem do rezydencji. Wie, że dzięki niej stan Hikmeta (Berkant Müftüler) może się poprawić.

Emir przywozi Reyhan do rezydencji. Cavidan i Cemre są wściekłe!Zobacz więcej

W 176. odcinku serialu "Przysięga" Kemal (Can Verel) zauważa, że Narin (Yagmur Shahbazova) bardzo sumiennie podchodzi do swojej pracy. Emir ma pretensje do Reyhan, że weszła do jego pokoju. Kemal przyjeżdża po Oyę do rezydencji brata. Narin prosi koleżankę, by pomogła jej znaleźć posadę.

Cavidan (Gül Arcan) namawia syna, by jak najszybciej odprawił Reyhan. On jednak mówi jej, że Reyhan zostanie w rezydencji dopóki Hikmet nie wyzdrowieje. Taci zawozi Oyę (Gözde Gündüzlü) do ośrodka, w którym przebywa Suna (Sıla Türkoğlu). Emir zastaje Reyhan i Cemre (Ceyda Olguner) razem w pokoju jego ojca. Kiedy je zostawia, Cemre rozkazuje Reyhan, aby odeszła z życia Emira raz na zawsze. Później wybiega z domu i wsiada do samochodu Emira.

Wiemy, kto zastąpi Özge Yağız w nowych odcinkach! Poznaj nową Reyhan z "Yemin"!Zobacz więcej