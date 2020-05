"Przysięga" odcinek 177. Nigar podsłuchuje rozmowę Cavidan i Reyhan. Talaz zastawia pułapkę na Narin [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan i Cemre nie mogą znieść obecności Reyhan w rezydencji Tarhunów. W 177. odcinku "Przysięgi" matka Emira powie Reyhan, co o niej sądzi. Sprawdź, co się wydarzy w 177. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 177. w piątek, 22.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yagiz) znowu jest w rezydencji Tarhunów, ale wie, że zarówno Emir (Gökberk Demirci), jak i Cavidan (Gül Arcan), nie są z tego zadowoleni. Zgodziła się zostać tylko ze względu na Hikmeta (Berkant Müftüler).

W 177. odcinku serialu "Przysięga" Cemre (Ceyda Olguner) próbuje wkraść się w łaski Emira, jednak mężczyzna nie jest zadowolony z jej zabiegów. Unika zarówno jej, jak i Reyhan. Cavidan cieszy się widząc, że syn nie może zachować spokoju wiedząc, że Reyhan jest w pobliżu. Mówi byłej synowej, co o niej myśli. Porównuje ją i Nigar do robaków. Nigar podsłuchuje rozmowę, jest wstrząśnięta. Przypomina sobie, że widziała, do czego doszło podczas kłótni Cavidan i Hikmeta. To ona była osobą, która uciekła z miejsca zdarzenia!

Narin pragnie zemsty za słowa, które usłyszała. Tymczasem, Cavidan kontynuuje rozmowę z Reyhan. Zapowiada, że dopilnuje, aby cierpiała tak, jak teraz cierpi Emir. Narin (Yagmur Shahbazova) ma zastąpić koleżankę w pracy. Nie wie, że to pułapka zastawiona przez Talaza. Kemal (Can Verel) martwi się o Narin i wysyła po nią Taciego.

