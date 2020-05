"Przysięga" odcinek 179. Talaz zabije Narin i Kemala? Reyhan wyznaje prawdę Emirowi [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 179. odcinku "Przysięgi" Talaz próbuje zabić Narin i Kemala i wjeżdża w nich rozpędzonym autem. Reyhan wyznaje prawdę Emirowi, kiedy ten śpi. Mężczyzna jednak wszystko słyszy? Sprawdź, co się wydarzy w 179. odcinku serialu "Przysięga".

Reyhan (Özge Yagiz) bardzo cierpi, bo Emir (Gökberk Demirci) na każdym kroku przypomina jej, jak bardzo jej nienawidzi. Kemal (Can Verel) nie wie, jak powiedzieć Narin (Yagmur Shahbazova) pułapce zastawionej przez Talaza.

W 179. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan żali się Melike, że boli ją brzuch. Tę rozmowę słyszy Emir i mimo późnej pory jedzie do apteki po rumianek dla byłej żony. Tymczasem Cemre (Ceyda Olguner) znów szaleje z zazdrości i obawia się, że Reyhan ponownie może zawrócić Emirowi w głowie. Cavidan (Gül Arcan) uspokaja dziewczynę.

Kemal i Narin jadą autem, który zauważa Talaz i każe dzwonić swojemy poddanemu na policję, dzięki czemu pozbędzie się obojga. W międzyczasie Taci dzwoni do Kemala i informuje go o zastawionej na niego pułapce. Mężczyzna prosi Narin, aby dała mu paczkę, którą odebrała. Zatrzymują się na poboczu, Kemal rozrywa pakunek i odkrywa narkotyki. Wściekły Talaz postanawia zakończyć tę sprawę. Rusza rozpędzonym autem w stronę małżonków! Zbije ich?

Reyhan przychodzi do gabinetu Emira, który zasnął na krześle. Kobieta wyznaje mu, że tak naprawdę go kocha i przeprasza go za wszystkie cierpienia, które przez nią przeżył Dodaje, że chciałaby, żeby znał prawdę, ale to niemożliwe. W pewnym momencie Emir otwiera oczy i łapie Reyhan za rękę. Słyszał wszystko?

