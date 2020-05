"Przysięga" odcinek 180. Emir chce wyciągnąć prawdę od Reyhan! Nigar powie prawdę o paraliżu Hikmeta? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 180. odcinku "Przysięgi" Emir postanawia dowiedzieć się, co Reyhan miała na myśli mówiąc mu te wszystkie rzeczy w gabinecie. Nigar natomiast chce powiedzieć prawdę o paraliżu Hikmeta. Sprawdź, co się wydarzy w 180. odcinku serialu "Przysięga".

Reyhan (Özge Yagiz) zastała śpiącego Emira (Gökberk Demirci) w gabinecie i zaczęła wyznawać mu miłość i niemal powiedziała mu całą prawdę. W pewnym momencie mężczyzna złapał ją za rękę.. Czyżby wszystko słyszał?

W 180. odcinku serialu "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) wybudza się po wypadku. Obok niej leży Kemal (Can Verel), któremu konar wbił się w nogę. Kobieta postanawia wrócić do auta po telefon i zadzwonić po pomoc. Jednak w międzyczasie Talaz zabrał komórkę Kemala z auta. Nigar bierze apteczkę i postanawia pomóc Kemalowi. Zaprowadza go do pobliskiego domku i zszywa mu ranę.

Taci próbuje skontaktować się Kemalem. W końcu dostaje wiadomość, aby o nic się nie martwił. Nie wie jednak, że to Talaz wysłał tego SMS-a z telefonu Kemala.

Nigar prosi Reyhan o rozmowę. Kiedy wychodzą przed dom i służąca próbuje jej powiedzieć coś ważnego, zjawia się Emir. Mężczyzna prosi Nigar, aby zostawiła go samą z byłą żoną. Emir chce wyciągnąć od Reyhan, co chciała mu powiedzieć, kiedy spał w gabinecie. Reyhan znów go okłamuje, że wróciła do rezydencji tylko ze względu na chorobę wujka.

W domu Reyhan wraca do rozmowy z Nigar. Ta mówi, że to będzie wstrząsająca wiadomość. Czy służąca wyjawi prawdę na temat paraliżu Hikmeta?

