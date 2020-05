"Przysięga" odcinek 181. Hikmet czuje się coraz lepiej. Reyhan odejdzie z rezydencji? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 181. odcinku "Przysięgi" Hikmet czuje się coraz lepiej, a to oznacza, że Reyhan może wyjechać z rezydencji. Czy Emir pozwoli jej odejść? Sprawdź, co się wydarzy w 181. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 181., w czwartek, 28.05.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Nigar chciała wyjawić Reyhan (Özge Yagiz) prawdę o paraliżu Hikmeta. Przeszkodził im jednak Emir (Gökberk Demirci), który próbował dowiedzieć się, co była żona próbowała powiedzieć mu, kiedy spał.

W 181. odcinku serialu "Przysięga" Narin nie zdobywa się na odwagę i sprytnie zmienia temat podczas rozmowy z Reyhan. Kobieta próbuje jeszcze się upewnić, czy służąca na pewno nie chce jej powiedzieć nic więcej. Narin zdaje sobie sprawę, że gdyby Cavidan (Gül Arcan) dowiedziała się, że to ona wyjawiła tę tajemnicę, na pewno by ją zabiła.

Stan Narin (Yagmur Shahbazova) i Kemala (Can Verel) jest coraz gorszy. Kobieta decyduje się opuścić chatę, żeby poszukać pomocy. Kemal chce iść z nią, ale Narin powstrzymuje go niemal siłą. Narin długo nie wraca i podczas wyprawy przez las czuje się coraz gorzej. W końcu traci przytomność.

Stan Hikmeta (Berkant Müftüler) ku zaskoczeniu wszystkich poprawia się. Emir jest pod wrażeniem, kiedy widzi jak Melike karmi jego ojca zupą! Kobieta przyznaje, że to zasługa Rayhan. W tym momencie w pokoju pojawia się właśnie Reyhan, która stwierdza, że w takim razie nie ma powodu, aby dłużej zostawała w rezydencji. Emir denerwuje się i mówi, że to on będzie decydował, co jest potrzebne jego ojcu. Czyżby nie chciał, żeby Reyhan odchodziła?

Cavidan odwiedza Hikmeta i kiedy są sami znów mu grozi. Wszystko to słyszy przerażona Nigar. Czy tym razem powie o wszystkim Reyhan?

