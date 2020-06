"Przysięga" odcinek 184. Reyhan próbuje dowiedzieć się prawdy od Nigar. Talaz zostaje aresztowany! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Między Reyhan a Emirem nie jest dobrze. W 184. odcinku "Przysięgi" Reyhan będzie próbowała dowiedzieć się, co wie Nigar. Czy dowie się prawdy? Sprawdź, co się wydarzy w 184. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 184. we wtorek, 2.06.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yagiz) postawiła się Cemre (Ceyda Olgune), ale od Emira (Gökberk Demirci) usłyszała, że zamieni jej życie w piekło. Sama próbuje dowiedzieć się, co oznaczał liścik, ostrzegający ją przed pozostawieniem Hikmeta (Berkant Müftüler) samego.

W 184. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan próbuje namówić Nigar na zwierzenia. Mówi jej, że wie, że to ona napisała liścik, ale nie powie o tym nikomu. Ma nadzieję, że dzięki temu Nigar przestanie się bać i powie jej wszystko, co wie. W rozmowie przeszkadza im Emir, który wzywa Nigar do siebie. Służąca idzie na wezwanie swojego szefa. Reyhan zostaje z Hikmetem i zauważa bliznę na szyi wuja. Kiedy chce wrócić do rozmowy z Nigar dowiaduje się od Melike (Esra Çoban), że służąca wyszła z rezydencji.

Kemal (Can Verel) narzeka na kłopoty żołądkowe. Emir różnymi sposobami uprzykrza życie Reyhan. Traktuje ją jak służącą. Policja zatrzymuje Talaza. Dzięki Narin (Yagmur Shahbazova), Masal (Cansin Mina Gür) spędza więcej czasu z ojcem. Taci odwiedza Sunę (Sila Türkoglu) w ośrodku. Reyhan odnajduje w biurku zdjęcie ślubne i krawat, który podarowała Emirowi. Nie zauważa, jak Emir wchodzi do gabinetu.

