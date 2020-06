"Przysięga" odcinek 186. Cemre wykorzystuje złość Emira na Reyhan. W końcu go uwiedzie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir jest wściekły na Reyhan, chce ją zranić. W 186. odcinku "Przysięgi" będzie próbował upokorzyć Reyhan, a jego nastawianie spróbuje wykorzystać Cemre. Sprawdź, co się wydarzy w 186. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 186. w czwartek, 4.06.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) spaliła pamiątki ze ślubu Reyhan (Özge Yagiz) i Emira (Gökberk Demirci), ale on jest przekonany, że na taki krok zdecydowała się Reyhan. Jest przekonany, że tym czynem wyraziła jak bardzo Emir jest jej już obojętny.

W 186. odcinku serialu "Przysięga" Talaz prześladuje Kemala (Can Verel). Grozi jemu i jego rodzinie. Kemal jest wściekły. Narin (Yagmur Shahbazova) próbuje go uspokoić i prosi, aby na siebie uważał. Emir robi wszystko, żeby upokorzyć Reyhan za to, że spaliła ich pamiątki. Chce ją zranić. Cemre (Ceyda Olgune) wykorzystuje sytuację, dzwoni do Cavidan i opowiada jej, jak Emir potraktował Reyhan, gdy ta przyszła do firmy. Matka Emira cieszy się, że jej syn ma dość Reyhan.

Narin bardzo się przejmuje zdrowiem Kemala. Jest zła, że nie słucha jej rad. Cemre rozmawia z Yoncą o tym, że Reyhan nic już nie znaczy dla Emira. Kiedy Emir dowiaduje się, że Reyhan wyszła z firmy, także postanawia wracać do domu. Cemre prosi go, aby ją podwiózł. Kiedy jadą razem samochodem, mijają siedzącą na ławce Reyhan. Cemre jest przekonana, że wygrała bitwę o Emira.

