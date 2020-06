"Przysięga" odcinek 187. Cavidan spiskuje z Cemre. Emir płaci Reyhan za opiekę nad Hikmetem [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan jest traktowana przez Emira jak służąca. W 187. odcinku "Przysięgi" mężczyzna postanowi zapłacić byłej żonie za to, że opiekuje się jego ojcem. Sprawdź, co się wydarzy w 187. odcinku serialu "Przysięga".

Emir (Gökberk Demirci) nie przestaje oschle traktować Reyhan (Özge Yagiz). Wykorzystuje to Cemre (Ceyda Olgune), która ma nadzieję, że Emirowi nie przejdzie już złość na byłą żonę i ona będzie to mogła wykorzystać.

W 187. odcinku serialu "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) jest coraz bardziej zirytowania zachowaniem Kemala (Can Verel). Sehriye (Derya Kurtuluş) przypomina jej, że powinnością żony jest opieka nad chorym mężem. Zziębnięta Reyhan dociera do domu późnym wieczorem. Emir tylko szuka pretekstu, by zaatakować byłą żonę. Twierdzi, że nie interesuje go, dokąd chodzi, ale jeśli mieszka pod jego dachem to nie może wracać tak późno.

Cavidan (Gül Arcan) namawia Cemre, by spędzała więcej czasu z Emirem. Melike (Esra Çoban) opowiada Reyhan o wypadku Hikmeta (Berkant Müftüler). Mówi, że w tym dniu pokłócił się z Cavidan. Później, przez przypadek, Reyhan słyszy jak Cavidan przez telefon ustala z kimś, że od teraz to ona będzie zajmować się sprawami Hikmeta. Następnie, Emir wzywa ją do siebie i wręcza kopertę z pieniędzmi. Informuje, że to zapłata dla Reyhan za to, że opiekuje się jego ojcem. Narin kasuje SMS - y w telefonie Kemala.

