"Przysięga" odcinek 189. Cavidan wpada w panikę. Emir przestanie krzywdzić Reyhan? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir stanął w obronie Reyhan, ale wciąż jest na nią wściekły. W 189. odcinku "Przysięgi" porozmawia o tym z ciotką Hatice. Reyhan wysłała do Cavidan sms w sprawie wypadku Hikmeta. Sprawdź, co się wydarzy w 189. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 189. we wtorek, 9.06.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) i Cemre (Ceyda Olgune) traktowały przy gościach Reyhan (Özge Yagiz) jak służącą. Kiedy zobaczył to Emir (Gökberk Demirci), wpadł w szał i wstawił się za żoną. Później Reyhan wysłała sms do Cavidan, w którym zasugerowała, że wie, co zrobiła Hikmetowi (Berkant Müftüler).

W 189. odcinku serialu "Przysięga" Cavidan wpada w panikę. Wcześniej podejrzewała, że ktoś widział, jak uderzyła Hikmeta, ale teraz jest już tego pewna. Wie, że musi zapłacić szantażyście. Emir rozmawia ze swoją matką chrzestną o Reyhan. Kobieta wyjaśnia mu, że nie powinien maltretować byłej żony, bo tak, jak Reyhan nie jest już jego żoną, tak i nie jest poddaną. Emir stwierdza, że Reyhan nic dla niego nie znaczy.

Kemal (Can Verel) szuka rozwiązania na wspólne życie z Narin (Yagmur Shahbazova). Wynajmuje mieszkanie w pobliżu i musi dać Narin klucze. Reyhan czeka w umówionym przez sms miejscu. Ma nadzieję, że Cavidan nie przyjdzie i to oznaczałoby, że jest niewinna. Matka Emira pojawia się jednak z torbą pełną pieniędzy. Nagle, za chowającą się Reyhan zjawia się Emir. Mężczyzna przeprasza za to, jak ją traktował i stwierdza, że to już się nie powtórzy, bo od tej pory Reyhan będzie dla niego tylko krewną jego ojca.

