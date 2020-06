"Przysięga" odcinek 190. Ostra kłótnia Kemala i Narin. Yonca nawiązuje współpracę z Talazem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Kemal czuje, że coraz bardziej przywiązuje się do Narin. W 190. odcinku "Przysięgi" między nim a jego żoną dojdzie do ostrej kłótni. Sprawdź, co się wydarzy w 190. odcinku serialu "Przysięga".

Reyhan (Özge Yagiz) zwabiła Cavidan (Gül Arcan) na miejsce umówiony przez SMS i przez to wie już na pewno, że to matka Emira (Gökberk Demirci) stoi za tym, co wydarzyło się Hikmetowi (Berkant Müftüler). Kemal (Can Verel) szuka rozwiązania na wspólne życie z Narin (Yagmur Shahbazova).

W 190. odcinku serialu "Przysięga" Cavidan łamie sobie głowę nad tym, kto ją szantażuje. Podejrzewa wszystkich. Podsłuchuje ją Nigar. Okazuje się, że to ona przejęła telefon Reyhan i odwołała spotkanie w obawie przed tym, że Reyhan powie Cavidan, że to Nigar widziała całe zajście. Tymczasem, Cavidan zaczyna podejrzewać, że to Cemre (Ceyda Olgune) jest szantażystką.

Kemal czuje, że musi się pozbyć Narin z domu, bo za bardzo się do niej przywiązuje, podobnie jak Masal (Cansın Mina Gür). Narin nie może zrozumieć, dlaczego Kemal nie chce jechać z córką na wycieczkę. Uświadamia mu, że praca jest dla niego ważniejsza niż dziecko. Ostatecznie Kemal decyduje się na wyjazd z Masal. Yonca umawia się na spotkanie z Talazem. Chcą współpracować, aby pozbyć się Narin.

