"Przysięga" odcinek 191. Cavidan wyrzuca Nigar z pracy! Służąca wyjawia, że wie, co matka Emira zrobiła mężowi! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan dostaje SMS-y od kogoś, kto wie, co zrobiła Hikmetowi. W 191. odcinku "Przysięgi" po tym, jak zwolni Nigar z pracy dowie się, kto widział, jak uderza męża w głowę. Sprawdź, co się wydarzy w 191. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 191. w piątek, 12.06.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) wie już na pewno, że ktoś widział, co zrobiła Hikmetowi (Berkant Müftüler). Początkowo SMS-y z żądaniem pieniędzy za milczenie wysyłała jej domyślająca się wszystkiego Reyhan (Özge Yagiz). Później telefon przejęła Nigar, która była na miejscu zdarzenia.

Ostra kłótnia Kemala i Narin. Yonca nawiązuje współpracę z Talazem! Zobacz więcej

W 191. odcinku serialu "Przysięga" Cavidan wpada na Nigar, która upuszcza talerze. Wściekła matka Emira (Gökberk Demirci) wyrzuca służącą pracy. Ona jednak oznajmia, że nie może zostać zwolniona, bo wie, co się wydarzyło.

Narin (Yagmur Shahbazova) w ostatniej chwili decyduje się jechać na wycieczkę. Kemal (Can Verel) jest pod wrażeniem więzi jaką Narin zbudowała z Masal (Cansın Mina Gür). Emir zaprasza Reyhan, by usiadła z nim do stołu. Dla Cevidan to idealny pretekst, by po raz kolejny zaatakować byłą synową. Mówi jej przykre rzeczy i podsuwa miskę z karmą dla psów. Zrozpaczona i upokorzona Reyhan dzwoni do Narin. Przyjaciółka radzi jej, by poszukała pracy.

Narin, czyli Yağmur Sahbazova. Kim jest aktorka, która wciela się w przyjaciółkę Reyhan i żonę Kemala?Zobacz więcej